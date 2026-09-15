ПСЖ розкрив серйозність травми Хакімі

Фланговий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі отримав незначну травму правого стегна під час матчу 4-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27 проти Бреста (перемога 1:0).

Таку інформацію передає сайт парижан.

Марокканський оборонець вийшов у стартовому складі гостей та вимушено покинув поле на 39-й хвилині зустрічі. Замість нього з'явився Фабіан Руїс. На момент заміни рахунок на табло був 1:0 на користь паризького клубу.

Найближчі два дні марокканець проведе під наглядом клубних медиків. Після цього у паризькій команді повторно оцінять стан здоров'я зіркового футболіста.

Для Ашрафа цей поєдинок став 7-м у поточному сезоні-2026/27. Наразі результативними діями не відзначався. Загалом за його спиною 214 ігор за ПСЖ (від липня 2021-го).

Команда Луїса Енріке, який вже коментував травму Хакімі, після 4-х турів посідає лише 7-му сходинку у турнірній таблиці французької першості, маючи у своєму активі 5 балів.

Нагадаємо, що головний тренер ПСЖ залишився незадоволеним мінімальною перемогою над Брестом.

Додамо, що у наступному турі Ліги 1 парижани гостюватимуть на полі Марселя – 20 вересня о 21:45 (за київським часом).