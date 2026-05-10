ПСЖ – Брест: які шанси клубу Забарного на перемогу у 33 турі Ліги 1

У неділю, 10 травня, ПСЖ прийме Брест у 33-му турі французької Ліги 1 сезону-2025/26.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 (за київським часом) на "Парк де Пренс" у Парижі.

На думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечними фаворитами матчу є господарі. Їх перемогу оцінюють в 1,23, тоді як на звитягу гостей дають коефіцієнт 12. Нічия також є малоймовірною – 7.

Це буде зустріч лідера чемпіонату та 12-ї команди поточного розіграшу першості. Парижани мають у своєму активі 70 балів, випереджаючи найближчого переслідувача Ланса на 3 очки. А от Брест набрав 38 пунктів.

Цікаво, що паризький гранд вже не знає переможного смаку у двох поспіль турах, а його майбутній суперник востаннє перемагав ще 8 березня (2:0 над Гавром).

Крайня очна зустріч між цими французькими колективами закінчилася розгромною перемогою ПСЖ 3:0.

Раніше повідомлялося, що зірковий марокканський захисник ПСЖ Ашраф Хакімі встигне відновитися до фіналу Ліги чемпіонів.

