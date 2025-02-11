Знадобилося на 52 матчі менше: Голанд обійшов Шевченка за забитими голами в Лізі чемпіонів

Норвезький нападник Манчестер Сіті відзначився Ерлінг Голанд голом у першому таймі плейоф Ліги чемпіонів проти Реала. Для нього це було вже 48-е взяття воріт у найпрестижнішому футбольному турнірі світу.

За цим показником він наздогнав легенду українського футболу Андрія Шевченка та зіркового шведа Златана Ібрагімовича.

Оновлено: на 80-й хвилині Ерлінг реалізував пенальті та обійшов українця та шведа.

Для Ерлінга це лише 48-й матч у Лізі чемпіонів. Златан таку кількість голів оформив за 124 гри, Шевченко – за 100.

Зазначимо, що за підсумками 2024 року Ерлінг став найкращим футболістом у своїй країні.

Erling Haaland na UEFA Champions League: 48 gols em 48 jogos. Surreal.



O gigante norueguês (24 abos) igualou o número gols dos lendários Ibrahimovic e Shevchenko. — Jonathan Tutim (@jonathantutim) February 11, 2025

Нагадаємо, Андрій Шевченко наразі очолює УАФ. Сьогодні, 11 лютого, він дав прессконференцію на якій заявив, що Анатолія Тимощука не існуватиме в українському футболі.

Також Шевченко висловився про відновлення футбольної інфраструктури в країні.