Знадобилося на 52 матчі менше: Голанд обійшов Шевченка за забитими голами в Лізі чемпіонів
Норвезький нападник Манчестер Сіті відзначився Ерлінг Голанд голом у першому таймі плейоф Ліги чемпіонів проти Реала. Для нього це було вже 48-е взяття воріт у найпрестижнішому футбольному турнірі світу.
За цим показником він наздогнав легенду українського футболу Андрія Шевченка та зіркового шведа Златана Ібрагімовича.
Оновлено: на 80-й хвилині Ерлінг реалізував пенальті та обійшов українця та шведа.
Для Ерлінга це лише 48-й матч у Лізі чемпіонів. Златан таку кількість голів оформив за 124 гри, Шевченко – за 100.
Зазначимо, що за підсумками 2024 року Ерлінг став найкращим футболістом у своїй країні.
Нагадаємо, Андрій Шевченко наразі очолює УАФ. Сьогодні, 11 лютого, він дав прессконференцію на якій заявив, що Анатолія Тимощука не існуватиме в українському футболі.
Також Шевченко висловився про відновлення футбольної інфраструктури в країні.