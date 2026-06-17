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Раптово помер головний тренер Бреста

Олександр Булава — 17 червня 2026, 21:13
Раптово помер головний тренер Бреста
Ерік Руа
Брест

У віці 58 років помер головний тренер французького Бреста Ерік Руа.

Про це повідомляє L'Equipe, також смерть підтвердила родина тренера.

Останні три з половиною роки Руа боровся з раком підшлункової залози.

"Останні три з половиною роки Ерік боровся з раком підшлункової залози. Весь цей час він продовжував жити з силою, яка й досі вражає нас, спонукуваний любов'ю до своєї родини, до футболу та до своєї роботи, а також пристрастю, яка ніколи його не покидала", – розповіли в родині тренера.

Французький фахівець очолював Брест із січня 2023 року та увійшов в історію клубу, привівши його до третього місця в Лізі 1 та дебютної кваліфікації до Ліги чемпіонів у 2024 році. У тому ж році Руа був визнаний найкращим тренером чемпіонату Франції.

Раніше повідомлялося, що відомий у недавньому минулому український футболіст В'ячеслав Шарпар пішов із життя у віці 39 років.

Брест Руа

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