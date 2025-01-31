Єврокубковий сезон-2024/25 став для України четвертим найгіршим в історії

Українські клуби вписали себе в історію вітчизняного футболу – результат єврокубкового сезону-2024/25 став четвертим найгіршим у плані коефіцієнтів.

Про це повідомляє телеграм-канал Рейтинги - посіви - коефіцієнти.

Вчора Динамо обіграло РФШ (1:0) та завершило сезон виступів українських клубів у європейських турнірах, тож можна підбити підсумки.

Найбільший внесок до таблиці коефіцієнтів зробив Шахтар, який набрав 11 очок – це додало 2.2 бали.

На другому місці розташувалося Динамо з показником у 7 очок, що дало Україні ще 1.4 бали.

Справжнісінький провал відбувся у випадках з Поліссям та Кривбасом, які на заробили жодного балу. Те ж саме стосується й Дніпра-1, але цей клуб навіть не зміг зіграти у кваліфікації Ліги конференцій через фінансові проблеми.

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П'ять команд набрали в сумі 18 очок, 6 з яких були бонусними. Таким чином, Україна заробила за сезон-2024/25 "приголомшливі" 3.600 бала, що є четвертим найгіршим результатом в історії українського футболу.

Гірші показники були встановлені лише у 1990-ті роки:

сезон-1996/97 – 1.500 бала сезон-1994/95 – 2.500 сезон-1995/96 – 3.333

У наступному сезоні Україна матиме в єврокубках чотирьох представників. А в сезоні-2026/27 чемпіон України стартуватиме у Лізі чемпіонів з першого раунду кваліфікації.