Фенербахче в матчі з двома червоними втримав перемогу над Юніоном в 1 турі ЛЄ

Сьогодні, 26 вересня, відбулося 2 матчі в межах 1 раунду основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/2025.

Зокрема, Фенербахче під керівництвом Жозе Моурінью здобув домашню перемогу над бельгійським Юніоном. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь стамбульського клубу, обидві команди завершили гру вдесятьох. На 74-й хвилині Макаллістер отримав пряму червону, а на у складі турецької команди Осаї-Семюел за три хвилини отримав дві жовті (87 та 90).

Ліга Європи УЄФА-2024/2025

26 вересня, 1 раунд

Фенербахче – Юніон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Союнчу, 2:0 - 82 автогол Берджесс, 2:1 - 90+3 Сайкс

Мальме – Рейнджерс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 1 Байрамі, 0:2 - 76 Маккосленд

Сьогодні відбудеться ще декілька матчів у ЛЄ:

22:00 Айнтрахт – Вікторія Пльзень

22:00 Аякс – Бешикташ

22:00 Брага – Маккабі Тель-Авів

22:00 Ліон – Олімпіакос

22:00 Рома – Атлетик

22:00 Стяуа – РФШ

22:00 Тоттенгем – Карабах

Нагадаємо, напередодні в Лізі Європи стартувало Динамо. В номінально домашньому матчі кияни розгромно поступилися Лаціо з рахунком 0:3. З результатами інших матчів учорашнього ігрового дня можна ознайомитися за посиланням.