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Старт матчу Тоттенгем – Карабах перенесли через проблеми з трафіком у Лондоні

Станіслав Лисак — 26 вересня, 22:11
Старт матчу Тоттенгем – Карабах перенесли через проблеми з трафіком у Лондоні

Початок матчу Тоттенгем – Карабах у першому раунді основного етапу Ліги Європи був перенесений через транспортні проблеми в Лондоні.

Про це повідомляє Football.London.

Погана погода та хаос біля стадіону "шпор" призвели до затримки уболівальників, телевізійної групи TNT Sport, а також гостей з Азербайджану. Англійське видання зазначає, що представники Карабаху заходили на стадіон о 21:45.

Зазначається, що початок матчу відбудеться о 22:35 за київським часом, а не о 22:00, як планувалося попередньо.

Напередодні Фенербахче під керівництвом колишнього коуча "шпор" Жозе Моурінью втримав перемогу над Юніоном, граючи вдесятьох.

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