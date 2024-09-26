Старт матчу Тоттенгем – Карабах перенесли через проблеми з трафіком у Лондоні
Початок матчу Тоттенгем – Карабах у першому раунді основного етапу Ліги Європи був перенесений через транспортні проблеми в Лондоні.
Про це повідомляє Football.London.
Погана погода та хаос біля стадіону "шпор" призвели до затримки уболівальників, телевізійної групи TNT Sport, а також гостей з Азербайджану. Англійське видання зазначає, що представники Карабаху заходили на стадіон о 21:45.
Зазначається, що початок матчу відбудеться о 22:35 за київським часом, а не о 22:00, як планувалося попередньо.
Напередодні Фенербахче під керівництвом колишнього коуча "шпор" Жозе Моурінью втримав перемогу над Юніоном, граючи вдесятьох.