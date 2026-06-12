Український футболіст підписав контракт із клубом німецької Бундесліги

Айнтрахт домовився про співпрацю з українським півзахисником Давидом Рамакі.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Сторони підписали контракт терміном на три сезони. 19-річний футболіст поки виступатиме за команду U-21.

У Франкфурті переконані, що хавбек здатний надати стабільності в центрі поля та має гарні перспективи для подальшого розвитку. Про це розповів Ніно Берндрот, який є керівником відділу планування складу молодіжних команд Айнтрахта:

"Давид Рамакі – сильний опорний півзахисник із досвідом виступів у Регіональній лізі. Він послідовно вступає у єдиноборства, захищається чіткою, потужною мовою тіла та зменшує простір перед захисниками. Його фізичні дані, інтенсивність у єдиноборствах та командна гра надають його команді структуру та стабільність. Давид – цікавий гравець з великим потенціалом розвитку, і ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки разом з ним".

Зазначимо, що Рамакі виступав у складі МФК Бровари, після чого перебрався до чемпіонату Німеччини. Там він грав за Любек.

У системі німецького клубу Давид пройшов шлях від U-17 до основного складу. У сезоні-2025/26 провів 20 матчів у Регіональній лізі та став одним із ключових гравців команди.

Нагадаємо, що напередодні перший професійний контракт із Барселоною підписав Артем Рибак. Він перебуває в системі каталонського клубу із 2022 року.