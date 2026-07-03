Баварія підписала захисника збірної Німеччини

Лівий захисник франкфуртського Айнтрахта та збірної Німеччини Натаніель Браун став гравцем мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Німеччини.

Контракт із 23-річним гравцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 55 мільйонів євро.

Браун виступав за Айнтрахт з літа 2024 року, коли клуб із Франкфурта віддав за захисника Нюрнбергу 5,5 мільйона євро. В минулому сезоні на його рахунку 4 голи та 6 асистів у 42 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.

На рахунку Брауна 1 гол у 8 матчах за збірну Німеччини, 3 з яких він провів на ЧС-2026 (всі – в основному складі), відзначившись голом і асистом у матчі проти Кюрасао (7:1).