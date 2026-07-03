Баварія підписала захисника збірної Німеччини
Натаніель Браун
ФК Баварія
Лівий захисник франкфуртського Айнтрахта та збірної Німеччини Натаніель Браун став гравцем мюнхенської Баварії.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Німеччини.
Контракт із 23-річним гравцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона склала 55 мільйонів євро.
Браун виступав за Айнтрахт з літа 2024 року, коли клуб із Франкфурта віддав за захисника Нюрнбергу 5,5 мільйона євро. В минулому сезоні на його рахунку 4 голи та 6 асистів у 42 матчах за Айнтрахт у всіх турнірах.
На рахунку Брауна 1 гол у 8 матчах за збірну Німеччини, 3 з яких він провів на ЧС-2026 (всі – в основному складі), відзначившись голом і асистом у матчі проти Кюрасао (7:1).