Малиновський провів дебютний матч за Трабзонспор

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський провів перший матч у складі свого нового клубу, Трабзонспора. Дебютним став товариський матч проти франкфуртського Айнтрахта.

Малиновський вийшов у основному складі Трабзонспора та провів на полі 45 хвилин: у перерві головний тренер турецького клубу Фатіх Текке повністю змінив склад команди. Дебютний поєдинок Малиновського вийшов невдалим: Трабзонспор програв з рахунком 0:3.

Товариський матч, 26 липня

Айнтрахт – Трабзонспор – 3:0

Голи: 1:0 – 9 Ларссон, 2:0 – 38 Буркхардт (з пенальті), 3:0 – 57 Нвайву (автогол)

Зазначимо, що Маліновський перейшов у Трабзонспор із Дженоа на правах вільного агента. Він підписав контракт терміном на три роки. Нещодавно хавбек розповів про свою адаптацію в новому клубі.