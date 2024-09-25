Буде-Ґлімт сенсаційно переграв Порту, МЮ не втримав перемогу у матчі з Твенте у першому турі Ліги Європи

Сьогодні, 25 вересня, відбулося 9 матчів у межах першого раунду Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Головною сенсацією стала поразка одного з головних фаворитів турніру Порту, який несподівано поступився норвезькому Буде-Глімт.

Ліга Європи УЄФА-2024/2025

1 тур, 25 вересня

АЗ – Ельфсборг 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 23 Оума, 1:1 – 44 ван Боммел, 2:1 – 50 ван Боммел, 2:2 – 53 Гедлунд, 3:2 – 74 Перротт

Буде-Ґлімт – Порту 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 8 Омородіо, 1:1 – 15 Гег, 2:1 – 40 Геуге, 3:1 – 62 Геуге, 3:2 – 90 Гюль

Динамо Київ – Лаціо 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 4 Діа, 0:2 – 33 Деле-Баширу, 0:3 – 35 Діа

Мідтьюллан – Гоффенгайм 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Осоріо, 1:1 – 88 Морштедт

Галатасарай – ПАОК 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Баба, 1:1 – 67 Константеліас, 2:1 – 75 Акгюн, 3:1 – 90+5 Ікарді

Лудогорець – Славія Прага 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Юрасек, 0:2 – Хитіл (65)

Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Еріксон, 1:1 – Ламмерс (68)

Ніцца – Реал Сосьєдад 1:1

Голи: 0:1 – 18 Барренечеа, 1:1 – 45 Росаріо

Андерлехт – Ференцварош 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Версхарен, 2:0 – Дольберг (66), 2:1 – 86 Траоре

Нагадаємо, у середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі Динамо розгромно програло Лаціо.

Чемпіон проводив текстовий онлайн поєдинку.