Довбик забив дебютний гол за Рому в єврокубках

Український нападник Роми Артем Довбик відкрив рахунок у матчі першого раунду основного етапу Ліги Європи проти Атлетика з Більбао.

Довбик на 32 хвилині першого тайму вдало відкрився на дальній стійці та вдало пробив головою повз воротаря після подачі з лівого флангу від крайнього захисника Анхеліньо. Український форвард відзначається в третьому поєдинку поспіль за "вовків".

Зазначимо, що для українця це м'яч став першим у єврокубках за Рому та дебютним у кар'єрі в Лізі Європи. Артем Довбик, виступаючи за Дніпро-1, забив одного разу у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також п'ять разів відзначився у Лізі конференцій УЄФА.

Цього сезону 27-річний форвард збірної України у Серії А зіграв 5 поєдинків, у яких зумів забити 2 голи.

Напередодні Фенербахче під керівництвом колишнього коуча "шпор" Жозе Моурінью втримав перемогу над Юніоном, граючи вдесятьох.