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Топменеджер Айнтрахта стане керівником відділу футболу Мілана

Олег Дідух — 15 червня 2026, 15:12
Топменеджер Айнтрахта стане керівником відділу футболу Мілана
Маркус Крьоше
Getty Images

Спортивний виконавчий директор франкфуртського Айнтрахта Маркус Крьоше стане новим керівником відділу футболу Мілану.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, перехід фахівця уже узгоджений, залишилися останні кроки. Разом з Крьоше в Мілан із Айнтрахта перейде спортивний директор франкфуртського клубу Тіммо Хардунг. У італійському клубі він обійме ту ж посаду, що й у Франкфурті.

Зазначимо, що Мілан уже визначився і з новим головним тренером – ним стане колишній наставник Манчестер Юнайтед, португалець Рубен Аморім.

Нагадаємо, після невиходу в Лігу чемпіонів зі підсумками минулого сезону Мілан звільнив головного тренера Массіміліано Аллегрі та спортивного директора Іглі Таре.

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