Топменеджер Айнтрахта стане керівником відділу футболу Мілана
Маркус Крьоше
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Спортивний виконавчий директор франкфуртського Айнтрахта Маркус Крьоше стане новим керівником відділу футболу Мілану.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, перехід фахівця уже узгоджений, залишилися останні кроки. Разом з Крьоше в Мілан із Айнтрахта перейде спортивний директор франкфуртського клубу Тіммо Хардунг. У італійському клубі він обійме ту ж посаду, що й у Франкфурті.
Зазначимо, що Мілан уже визначився і з новим головним тренером – ним стане колишній наставник Манчестер Юнайтед, португалець Рубен Аморім.
Нагадаємо, після невиходу в Лігу чемпіонів зі підсумками минулого сезону Мілан звільнив головного тренера Массіміліано Аллегрі та спортивного директора Іглі Таре.