Іменитий німецький клуб цікавився Миколенком

Лівий захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко міг продовжити кар'єру в Німеччині.

Про це повідомляє Грем Бейлі.

Напередодні Евертон оголосив про продовження контракту з Миколенком на три роки – до літа 2029 року. Проте у 27-річного українця був й інший варіант продовження кар'єри - це франкфуртський Айнтрахт.

Миколенка розглядали як потенційну заміну захиснику збірної Німеччини Натаніелю Брауну, який, імовірно, буде проданий влітку поточного року. Проте українець вирішив продовжити кар'єру в своєму поточному клубі.

Миколенко перейшов у Евертон із Динамо Київ у січні 2022 року за 23,5 мільйона євро. У минулому сезоні на рахунку 26-річного українця 1 асист у 36 матчах за Евертон в усіх турнірах.