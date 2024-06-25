Бразилія розписала мирову з Коста-Рикою, Колумбія перемогла Парагвай в 1 турі Копа Америка

У ніч на 25 червня відбулося два поєдинки у групі D в першому турі групового етапу Кубку Америки.

Бразилія, попри тотальну домінацію в матчі, не змогла обіграти Коста-Рику, а Колумбія виявилася сильнішою за Парагвай та стала одноосібним лідером квартету.

Копа Америка-2024

1 тур, група D, 25 червня

Колумбія — Парагвай 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Муньйос, 2:0 - 42 Лерма, 2:1 - 69 Енкісо

Бразилія — Коста-Рика 0:0 (0:0)

Раніше відбулися матчі групи B — Мексика здобула перемогу над Ямайкою, а Венесуела обіграла Еквадор, та С — США здолали Болівію, Уругвай переміг Панаму. Також у квартеті А Чилі розписала мирову з Перу, і Аргентина перемогла Канаду.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі беруть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

Нагадаємо, напередодні Роналдінью різко висловився про рівень гри бразильців. Він заявив, що ця збірна є однією з найслабших команд за останні роки.