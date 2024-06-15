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Роналдінью — про збірну Бразилії: Це одна з найгірших команд за останні роки

Микола Дендак — 15 червня, 20:05
Роналдінью — про збірну Бразилії: Це одна з найгірших команд за останні роки

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью різко висловився про збірну Бразилії. Він вважає її однією з найгірших команд за останні роки.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Це все, хлопці, я не буду дивитися жодну гру Бразилії на Кубку Америки і не буду святкувати перемогу. З мене досить. Це сумний момент для тих, хто любить бразильський футбол. Зараз важко знайти дух дивитися ігри.
Це одна з найгірших команд за останні роки, немає поважних лідерів, середні гравці для більшості. Я ніколи не бачив такої поганої ситуації, як ця. Відсутність любові до бразильської сорочки та відсутність футболу. Наша гра була однією з найгірших речей, які я коли-небудь бачив, це така ганьба", — сказав колишній футболіст.

Нагадаємо, 13 червня бразильці не змогли подолати збірну Сполучених Штатів Америки у товариському матчі. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Роналдінью Збірна Бразилії з футболу

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