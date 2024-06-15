Роналдінью — про збірну Бразилії: Це одна з найгірших команд за останні роки

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью різко висловився про збірну Бразилії. Він вважає її однією з найгірших команд за останні роки.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Це все, хлопці, я не буду дивитися жодну гру Бразилії на Кубку Америки і не буду святкувати перемогу. З мене досить. Це сумний момент для тих, хто любить бразильський футбол. Зараз важко знайти дух дивитися ігри.

Це одна з найгірших команд за останні роки, немає поважних лідерів, середні гравці для більшості. Я ніколи не бачив такої поганої ситуації, як ця. Відсутність любові до бразильської сорочки та відсутність футболу. Наша гра була однією з найгірших речей, які я коли-небудь бачив, це така ганьба", — сказав колишній футболіст.

🚨🇧🇷 Ronaldinho: “That’s it guys, I will not watch any Brazil game at the Copa América nor celebrate any victory”.



“I’ve had enough. It’s a sad moment for those who love Brazilian football. It’s hard now to find the spirit to watch the games”.



“It’s one of the worst teams in… pic.twitter.com/kar0Fe2rmM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024

Нагадаємо, 13 червня бразильці не змогли подолати збірну Сполучених Штатів Америки у товариському матчі. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.