Роналдінью — про збірну Бразилії: Це одна з найгірших команд за останні роки
Легендарний бразильський футболіст Роналдінью різко висловився про збірну Бразилії. Він вважає її однією з найгірших команд за останні роки.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Це все, хлопці, я не буду дивитися жодну гру Бразилії на Кубку Америки і не буду святкувати перемогу. З мене досить. Це сумний момент для тих, хто любить бразильський футбол. Зараз важко знайти дух дивитися ігри.
Це одна з найгірших команд за останні роки, немає поважних лідерів, середні гравці для більшості. Я ніколи не бачив такої поганої ситуації, як ця. Відсутність любові до бразильської сорочки та відсутність футболу. Наша гра була однією з найгірших речей, які я коли-небудь бачив, це така ганьба", — сказав колишній футболіст.
Нагадаємо, 13 червня бразильці не змогли подолати збірну Сполучених Штатів Америки у товариському матчі. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.