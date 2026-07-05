Парагвай вперше з 1998 року не отримав жодної картки на ЧС

Збірна Парагваю не отримала жодної картки у матчі чемпіонату світу вперше з поєдинку проти Нігерії 1998 року.

Про це повідомляє Opta Joe.

Парагвайці провели гру проти Франції без дисциплінарних попереджень чи вилучень. Цей випадок став першим для збірної з 1998 року, коли вона перемогла Нігерію в груповому етапі чемпіонату світу.

Зазначимо, що в матчі проти Франції (0:1) команда Парагваю грала дуже грубо, зокрема проти лідера атаки "Ле Бльо" Кілліана Мбаппе.

Протягом першого тайму парагвайці декілька разів грубо вдарили по Кіліану, намагаючись вивести нападника мадридського Реала на емоції. А в середині першої половини зустрічі Андрес Кубас сфолив на Кіліані, штовхнувши форварда. Пізніше він відповів "тією ж монетою" Андресу, що спричинило невелику сутичку, яка закінчилася навіть без жовтих карток.

У другій же половині парагвайці жорстко зіграли проти Дуе, який сміливо пішов на декількох суперників. Його змогли зупинити лише за допомогою фолу, який призвів до пенальті. Тоді 11-метровий впевнено реалізував Мбаппе, завдяки якому Франція змогла переграти Парагвай та вийти у чвертьфінал чемпіонату світу-2026.

В 1/4 фіналу "Ле Бльо" зіграють проти збірної Марокко, яка знищила в 1/8 фіналу Канаду 3:0.