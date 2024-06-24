США здолали Болівію, Уругвай переміг Панаму в 1 турі Копа Америка

У першому колі групового етапу Кубку Америки відбулося два поєдинки. США обіграли Болівію, а Уругувай виявився сильнішим за Панаму.

Наразі підопічні Марсело Б'єлси очолюють групу C через більшу кількість забитих голів.

Копа Америка-2024

1 тур, група C, 24 червня

США — Болівія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Пулішич, 2:0 - 43 Балогун

Уругвай — Болівія 3:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Араухо, 2:0 - 85 Нуньєс, 3:0 - 90+1 Вінья, 3:1 - 90+5 Мурільйо

Раніше відбулися матчі групи B — Мексика здобула перемогу над Ямайкою, а Венесуела обіграла Еквадор.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

Нагадаємо, лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі став гравцем із найбільшою кількістю поєдинків на Копа Америка.