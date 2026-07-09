Фанати спалили опудало Мбаппе: у Парагваї жорстко помстилися французу після вильоту з ЧС

Пристрасті після 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між Францією та Парагваєм не вщухають. Якщо хтось думав, що історія завершилася фінальним свистком, то в Парагваї довели протилежне.

Під час традиційного свята Сан-Хуан місцеві жителі влаштували гучний перформанс, головним "героєм" якого став капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе. На одній із центральних площ країни фанати спочатку виставили манекен форварда, а потім публічно спалили його під оплески та вигуки присутніх.

Такий вчинок не був випадковим. У Парагваї існує давня традиція Judas Kái ("спалення Юди"). Щороку під час святкування Сан-Хуана місцеві жителі обирають публічну особу або персонажа, який, на їхню думку, найбільше розчарував чи обурив суспільство. Після цього його символічне опудало спалюють на великому багатті.

Цьогоріч "антигероєм" став саме Мбаппе. Причиною стали не лише поразка збірної Парагваю від Франції та виліт із чемпіонату світу, а й поведінка французького нападника під час і після матчу. Саме вона викликала хвилю обурення серед уболівальників "Ла Альбіррохи".

Нагадаємо, Франція здобула перемогу над Парагваєм з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій грі забив Кіліан Мбаппе.

У чвертьфіналі "Ле Бльо" зустрінуться з Марокко. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.