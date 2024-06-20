Прощання з Мессі та бразильські мрії про реванш. Чому Кубок Америки-2024 вартий уваги

З 20 червня по 14 липня у 14 містах США пройде 48-й Кубок Америки. В головному змаганні для збірних з американського континенту візьмуть участь 16 найкращих національних команд Нового Світу.

На фоні проведення чемпіонату Європи-2024 з футболу Копа Америка опиняється дещо в затінку. А дарма. У змаганні провідних американських збірних привабливих "сценаріїв" та "пропозицій" для уболівальників вистачає. Розповідаємо, яких саме.

Останній виступ Мессі

Ліонель Мессі — найбільш велична фігура в футболі, щонайменше, в Америці. І мова про обидві складові цієї частини світу. Після переїзду до США аргентинець остаточно завоював ті простори, де раніше його ім'я вигукувалося все ж без зайвих емоцій. А тому факт проведення останнього змагання провідних збірних рідного Ліонелеві континенту саме на території країни, де, судячи з усього, пройдуть завершальні роки Мессі як футболіста, є символічним.

Так-так, для "Могутнього мишеняти" це буде останній Кубок Америки. Наступний, КА в 2028 році, буде зіграний вже без нього. Мессі ще замислюється про участь у мундіалі-2026, але грати до умовного "посиніння", як-то планує його одвічний супротивник пан Кріштіану Роналду, не збирається. А тому Ліонель налаштований гранично рішуче. Якщо ж згадати історію його "стосунків" з КА, повернути не один "боржок" цьому турніру Мессі точно бажає.

Найсильніша за 5 років Бразилія

Збірна Бразилії — найбільш успішна національна збірна в історії. Проте останні думки про виступи пентакампеонів стосуються винятково негативних вражень. Мова про відверту невдачу на ЧС-2022, а згодом ще й локальний провал у відборі до мундіалю вже під номером 2026 — 3 поразки у 6 матчах. І це ми ще не говорили про поразку у фіналі попереднього розіграшу КА. Від Аргентини. Вдома. На "Маракані". Таке — боляче.

Однак новий тренер Дорівал Жуніор, призначений на початку року, порядку бразильському господарству додав. З ним на лаві "селесао" показали якісний футбол у всіх 4 матчах, переграли Англію, зіграли внічию з Іспанією, і взагалі — ще не програвали. Команда Дорівала дійсно почала нагадувати стару-добру Бразилію, яка тривалий час у Америці домінувала. А тому на перемогу в турнірі "селесао" претендувати будуть.

Не останнім у цій Бразилії буде й фактор Вінісіуса. Нападник Реала Жуніор, нарешті, провів такий сезон, після якого може утвердитися серед зірок футбольного олімпу. Ба, навіть більше — стати головним "богом". Мова про можливість завоювання "Золотого мяча", який Вінісіусу підкоритися дійсно може. Однак "гарантованим" може стати лише у випадку вирішального вкладу у перемогу Бразилії на КА.

Нехай і соккер, але не на шкоду футболу: господарі статистами не будуть

Збірна США все ще має найсильніше покоління в історії, але команді на чолі з Крістіаном Пулішичем не вистачає великої перемоги. У значному турнірі. Таким може стати саме домашній Кубок Америки. Та чи стане?..

У нинішніх "янкі" є якщо не зірки, то відомі й точно — майстерні футболісти, в кожній лінії, за винятком позиції воротаря. Захисник Фулгема Ентоні Робінсон, хавбек Ювентуса Уестон Маккенні, нападник Монако Фоларін Балогун. Усі вони докладуть максимум зусиль, щоб порадувати численних шанувальників соккера на рідних просторах. Однак якщо з виходом із групи в "соккеруз" проблем бути не повинно (в суперниках по квартету — Уругвай, Панама та Болівія), то далі 1/4 пройти буде складно. Втім, якщо у чвертьфіналі "янкі" зіграють не з Бразилією, та опиняться бодай у півфіналі, такий виступ вже буде вдалим.

Чемпіон світу, який не збирається віддавати корону

Збірна Аргентини не тільки зіграє в ранзі найкращої збірної світу, а й буде захищати титул найсильнішої команди Америки. Аргентина знову зібрала кращих із кращих, її знову тренує ще один Ліонель — Скалоні, який і привів цю команду до золота в Катарі, її знову оцінюють як головного фаворита Кубку Америки. То що ж може завадити "альбіселесте" підняти над головою черговий кубок?..

Відповідь проста, й криється у такому широкому понятті, як мотивація. Може виявитися так, що ця Аргентина просто "втомилася" перемагати. Як відомо, опинитися на вершині — непросто, але значно важче там утриматися. Чи зможе Скалоні підтвердити задатки талановитого психолога та мотиватора й на КА-2024 — велике питання.

Вони здатні створити сенсацію: як Суарес та компанія претендують на звання "прихованого фаворита"

Після ери Оскара Табареса, який тренував збірну Уругваю протягом 15-ти років, "чарруа" віднайти баланс у грі тривалий час не могли. Уругвайці не змогли вийти з групи на ЧС-2022, й місцева федерація вдалася до радикальних дій. Наставником команди став Марсело Б’єлса — фігура у футболі така ж відома, як і суперечлива.

Однак з аргентинцем уругвайські бонзи, схоже, влучили в самісіньке яблучко. Гра "небесно-блакитних" засяяла новими барвами, а головне — прийшов результат. Уругвай узяв 4 перемоги у 6 матчах кваліфікації ЧС-2026. І на Кубок Америки їде не просто перспективною командою, а в статусі єдиного колективу, який здатен кинути виклик двом грандам.

У цій команді все ще є Луїс Суарес, але 37-річний нападник Інтера Маямі радше є символом попереднього покоління, ніж реальною бойовою одиницею. Втім, каші в компанії Федеріко Вальверде, Дарвіна Нуньєса, Мануеля Угарте чи Рональда Араухо точно не зіпсує. А сам Уругвай може стати тією "прорахованою сенсацією", яка виграшем великого турніру здивує світ.