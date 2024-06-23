Еквадор поступився Венесуелі, Мексика обіграла Ямайку в першому турі Копа Америка

У першому колі групового етапу Кубку Америки відбулося два поєдинки. Венесуела в більшості обіграла Еквадор, а Мексика здолала Ямайку.

Наразі венесуельці очолюють групу B через більшу кількість забитих голів за Мексику.

Копа Америка-2024

1 тур, група B, 23 червня

Еквадор — Венесуела 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Сарм'єнто, 1:1 - 64 Кадіс, 1:2 - 74 Бельйо

Вилучення: Валенсія 22'

Мексика — Ямайка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Артега

Раніше на старті турніру Аргентина обіграла Канаду, а Чилі та Перу не визначили сильнішого.

48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).

Нагадаємо, лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі став гравцем із найбільшою кількістю поєдинків на Копа Америка.