Еквадор поступився Венесуелі, Мексика обіграла Ямайку в першому турі Копа Америка
У першому колі групового етапу Кубку Америки відбулося два поєдинки. Венесуела в більшості обіграла Еквадор, а Мексика здолала Ямайку.
Наразі венесуельці очолюють групу B через більшу кількість забитих голів за Мексику.
Копа Америка-2024
1 тур, група B, 23 червня
Еквадор — Венесуела 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Сарм'єнто, 1:1 - 64 Кадіс, 1:2 - 74 Бельйо
Вилучення: Валенсія 22'
Мексика — Ямайка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Артега
Раніше на старті турніру Аргентина обіграла Канаду, а Чилі та Перу не визначили сильнішого.
48-й розіграш Кубку Америки розпочався у США 20 червня та буде тривати до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).
Нагадаємо, лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі став гравцем із найбільшою кількістю поєдинків на Копа Америка.