Вони знають, чого їм це коштувало: тренер збірної Парагваю – про поразку від Франції в 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Парагваю Густаво Альфаро висловився про поразку своєї команди в матчі 1/8 фіналу чемпіонату-2026 від збірної Франції.

Його слова передає La Tercera.

Фахівець заявив, що пишається виступом підопічних. Він похвалив їх, адже вони змусили іменитого суперника наприкінці гри тягнути час, хоча до початку поєдинку їм прогнозували експерти розгромну поразку.

"Раніше Франції вистачало 60 хвилин, щоб вирішити долю матчів. До цього часу вони вже забивали. Сьогодні, якби не цей пенальті, вони б не змогли створити перевагу. Тому вони так святкували й наприкінці почали тягнути час. Вони знають, чого їм це коштувало. Французи виграли ЧС-2018 і програли фінал у Катарі-2022. Ми ж повернулись на Мундіаль після 16-річної паузи. Те, як ми змагалися, вселяє мені гордість, враховуючи всі непередбачені виклики, з якими ми зіткнулися", – сказав Альфаро.

Зазначимо, що долю цього протистояння визначив єдиний гол. Його в середині другого тайму з пенальті забив Кіліан Мбаппе.

У чвертьфіналі збірна Франції зіграє з Марокко. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.