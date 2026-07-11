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Манчестер Юнайтед націлився на воротаря збірної Парагваю

Олег Дідух — 11 липня 2026, 18:19
Манчестер Юнайтед націлився на воротаря збірної Парагваю
Орландо Хіль
Getty Images

Голкіпер аргентинського Сан-Лоренсо та збірної Парагваю Орландо Хіль може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Хіль вдало проявив себе на чемпіонаті світу 2026 року, і Манчестер Юнайтед розглядає його як конкурента своєму основному воротареві Сенне Ламменсу, навіть попри підписання воротаря Лідса Карла Дарлоу. У контракті Хіля з Сан-Лоренсо прописана клаусула в розмірі 5,2 мільйона фунтів, що робить його підписання доступним для багатьох клубів.

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Контракт Хіля з Сан-Лоренсо діє до кінця грудня 2027 року. Сумарно 26-річний воротар провів 11 матчів за збірну Парагваю, з якою вийшов у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, вигравши серію пенальті у збірної Німеччини.

Манчестер Юнайтед Збірна Парагваю з футболу Сан-Лоренсо

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