Легенду світового футболу звинуватили в расизмі за слова про збірну Франції на ЧС-2026

Президент Федерації футболу Франції Філіпп Діалло відреагував на суперечливі висловлювання колишнього воротаря збірної Парагваю Хосе Луїса Чілаверта щодо матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Посадовець зробив це на власній сторінці в соцмережі X.

Перед очним протистоянням цих двох національних команд легендарний ексголкіпер назвав "Ле Бльо" збірною Африки. Так він відповів на слова Крістофа Дюгаррі, який заявив, що Парагвай буде "розгромлений і принижений".

Діалло заявив, що це прояв расизму, а Чілаверт остаточно втратив свою репутацію, яку здобув під час ігрової кар'єри:

"Я найрішучішим чином засуджую расистські заяви Чілаверта на адресу збірної Франції. Його слова підривають цінності футболу, серед яких повага, братерство та різноманіття. Колись він був великим воротарем, а тепер утратив свою репутацію".

Зазначимо, що врешті-решт Франція здобула перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у цій грі забив Кіліан Мбаппе.

У чвертьфіналі "Ле Бльо" зустрінуться з Марокко. Матч відбудеться 9 липня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що це вже не вперше, коли Хосе Луїс Чілаверт опиняється в епіцентрі скандалу, що пов'язаний із расизмом. Раніше він жорстко відреагував на сльози Вінісіуса Жуніора, які були викликані цією проблемою.

Тоді парагваєць назвав бразильця провокатором і скандалістом. Через це він також отримав купу невдоволення в соцмережах.