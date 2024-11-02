Жирона Циганкова з сімома голами в матчі переграла Леганес в 12 турі Ла Ліги

Сьогодні, 2 листопада, відбулося два матчі 12 туру іспанської Ла Ліги.

Жирона Віктора Циганкова вдома влаштувала гольову перестрілку з Леганесом й здобула перемогу з рахунком 4:3. Нещодавно український вінгер повернувся в загальну групу після травми, але щоб уникнути рецидиву, Мічел Санчес вирішив не задіювати його в цьому матчі.

У ще одній зустрічі Осасуна з мінімальним рахунком перемогла Вальядолід.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

12 тур, 2 листопада

Осасуна – Вальядолід 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 20 Будімір (пен)

Жирона – Леганес 4:3 (2:2)

Голи: 1:0 – 23 Гутьєррес, 1:1 – 24 Тапіа, 2:1 – 32 Мартінес, 2:2 – 41 Крус, 3:2 – 62 Стуані (пен), 4:2 – 73 Гонсалес (аг), 4:3 – 77 Ель-Хаддаді

Також сьогодні мали б відбутися матчі Вільярреал – Райо Вальєкано та Валенсія – Реал, але через трагічні наслідки шторму "Дана" Ліга ухвалила рішення перенести ці поєдинки. Стихійне лихо забрало вже понад 200 життів у Валенсії.

Нагадаємо, напередодні 12 тур розпочався з мінімальної перемоги Алавеса над Мальоркою.