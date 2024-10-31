Матч Валенсія – Реал перенесли через стихійне лихо

Матч 12 туру іспанської Ла Ліги між Валенсією та мадридським Реалом, за який виступає український воротар Андрій Лунін, перенесений у зв'язку зі стихійним лихом.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Поєдинок, який був запланований на 2 листопада, буде зіграний в інший день через шторм "Дана".

Сильні опади в останні кілька днів спричинили повені на сході та півдні Іспанії. Епіцентром шторму стало місто Валенсія, де через негоду 155 000 будинків залишилися без світла. У місті оголошено жалобу. За даними видання EL PAÍS, внаслідок негоди загинуло щонайменше 62 людини.

Окрім центрального матчу дня відкладені також інші поєдинки Першого та Другого дивізіонів, які мали відбутися цими вихідними у Валенсійському регіоні: Вільярреал – Райо Вальєкано, Кастельон – Расинг де Ферроль, Ельденсе – Уеска та Леванте – Малага.

Раніше з цієї ж причини були перенесені матчі Валенсії та Леванте у Кубку Іспанії.