Вінгер збірної України Віктор Циганков повернувся до загальної групи Жирони.

Про це повідомляє L'Esportiu.

26-річний футболіст перебуває на завершальній стадії відновлення від травми. Попри це майже точно він пропустить наступний поєдинок Жирони в Ла Лізі проти Леганеса (2 листопада) та гру Ліги чемпіонів проти ПСВ (5 листопада).

У поточному сезоні на рахунку Циганкова 1 гол та 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Каталонці наразі посідають 13-те місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, українець ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку прогнозувалося, що вінгер Жирони пропустить щонайменше п’ять тижнів, проте, схоже, відновлення гравця збірної України відбувається з випередженням графіку.