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Легендарний Роналдо продав Вальядолід

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 11:40
Легендарний Роналдо продав Вальядолід
Getty Images

Легендарний ексфутболіст Роналдо Назаріо да Ліма продав акції Вальядоліду, яким володів з 2018 року.

Про це повідомила пресслужба "пусел".

"Голова ради директорів і мажоритарний акціонер футбольного клубу Реал Вальядолід Роналдо Луїс Назаріо де Ліма оголошує про підписання угоди про передачу мажоритарного пакета акцій клубу північноамериканській інвестиційній групі за фінансової підтримки європейського фонду.

Більш детальна інформація про новий проєкт, який ознаменує новий етап розвитку клубу, буде оголошена найближчими днями", – йдеться у повідомленні клубу.

Тоді за мажоритарний пакет акцій клубу "Феномен" заплатив близько 30 млн євро, а продав бразилець свою частку за 50 мільйонів.

Зазначимо, що вболівальники Вальядоліда вже довгий час протестують проти Роналдо, вимагаючи його продати клуб. У підсумку, вони своєї мети таки досягли.

Сезон-2024/25 став невдалим для "біло-фіолетових" – команда достроково залишила Ла Лігу ще наприкінці квітня.

Вальядолід Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Роналдо

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