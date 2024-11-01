Алавес вирвав перемогу над Мальоркою в 12 турі Ла Ліги

Сьогодні, 1 листопада, відбувся стартовий матч 12 туру Ла Ліги, в якому Алавес приймав Мальорку.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Єдиний гол у матчі забив півзахисник Алавеса Йон Гуріді. Що цікаво, господарі ще у першому таймі отримали 4 жовті картки, проте по перерві у них не було більше жодної.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

1 листопада, 12 тур

Алавес – Мальорка 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 76 Гуріді

Нагадаємо, у попередньому 11 турі Мальорка у меншості втримала нічию з Атлетиком Більбао, своєю чергою Алавес поступився Райо Вальєкано.

Після 12 матчів Мальорка має 18 балів в активі та залишається на 7 місці, а Алавес піднявся на 12 сходинку, набравши 13 очок. Проте все ще може змінитися, адже 12 тур лише розпочався.