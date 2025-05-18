Крапивцов та Циганков не врятували Жирону від поразки Сосьєдаду, Барселона програла Вільярреалу

У неділю, 18 травня, відбулася низка матчів 37 туру іспанської Ла Ліги.

Першість підходить до завершення, залишився один тур, тому всі команди зіграли в один день та час.

Так, серед цікавих протистоянь варто виділити поєдинок Атлетико – Бетіс, який завершився перемогою мадридського клубу з рахунком 4:1. Водночас вже чинний чемпіон першості Барселона програла Вільярреалу.

Найцікавішим для українського вболівальника став матч Жирони проти Реала Сосьєдад. Якщо бачити у старті Віктора Циганкова ми вже звикли, то Владислав Крапивцов з перших хвилин поєдинку з'явився вперше. Молодий український голкіпер продемонстрував хороший матч, здійснивши по-справжньому кілька класних сейвів, однак і пропустив – тричі. За рахунку 2:2 перемогу вже у доданий час все ж вирвав Сосьєдад.

В інших матчах Реал переміг Севілью – у стартовому складі "вершкових" вийшов Андрій Лунін. Севілья взагалі грала весь 2-й тайм у 9-х після двох вилучень. Валенсія програла Атлетику з Більбао, Алавес здолав Вальядолід, Лас-Пальмас поступився Леганесу, Мальорка програла Хетафе, Осасуна була сильніше за Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

37 тур, 18 травня

Атлетико – Бетіс 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Альварес, 2:0 – 45+3 Ле Норман, 2:1 – 67 Форнальс, 3:1 – 75 Альварес, 4:1 – 90+6 Корреа

Барселона – Вільярреал 2:3 (2:1)

Голи: 0:1 – 4 Перес, 1:1 – 38 Ямал, 2:1 – 45+5 Лопес, 2:2 – 51 Комесанья, 2:3 – 80 Б'юкенен

Валенсія – Атлетик 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Беренгер

Вальядолід – Алавес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 18 Гарсія (пен)

Лас-Пальмас – Леганес 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 6 Раба

Мальорка – Хетафе 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Арамбаррі, 0:2 – 65 Уче

Осасуна – Еспаньйол 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Будімір, 2:0 – 90+1 Гарсія

Реал Сосьєдад – Жирона 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 5 Марін, 1:1 – 10 Стуані, 2:1 – 20 Оярсабаль (пен), 2:2 – 77 Порту, 3:2 – 90+1 Марієскурена

Севілья – Реал Мадрид 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 75 Мбаппе, 0:2 – 87 Беллінгем

Вилучення: 12 – Баде, 46 – Ромеро

Сельта – Райо Вальєкано 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 10 Алонсо (пен), 1:1 – 17 Паласон, 1:2 – 45+2 де Фрутос