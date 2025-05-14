Жирона з Циганковим переграла Вальядолід: огляд матчу Ла Ліги
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Жирона на виїзді здолала Вальядолід у грі 36-го туру Ла Ліги – 1:0.
Огляд матчу
Перемогу каталонцям приніс гол 38-річного нападника Крістіана Стуані наприкінці зустрічі.
Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та не відзначився результативними діями, проте отримав високу оцінку за гру.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
36 тур, 13 травня
Гол: 0:1 – 80 Стуані
Після перемоги над Вальядолідом каталонці піднялись на 13-те місце у Ла Лізі з 41 балом в активі. Вальядолід ще раніше втратив шанси піднятися з останнього рядка.
У наступному турі Жирона зіграє з Реал Сосьєдадом (18 травня).