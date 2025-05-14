Жирона з Циганковим переграла Вальядолід: огляд матчу Ла Ліги

Жирона на виїзді здолала Вальядолід у грі 36-го туру Ла Ліги – 1:0.

Огляд матчу

Перемогу каталонцям приніс гол 38-річного нападника Крістіана Стуані наприкінці зустрічі.

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та не відзначився результативними діями, проте отримав високу оцінку за гру.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

36 тур, 13 травня

Вальядолід – Жирона 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 80 Стуані

Після перемоги над Вальядолідом каталонці піднялись на 13-те місце у Ла Лізі з 41 балом в активі. Вальядолід ще раніше втратив шанси піднятися з останнього рядка.

У наступному турі Жирона зіграє з Реал Сосьєдадом (18 травня).