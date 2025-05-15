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Фанати іспанського клубу погодилися на ув'язнення за расистські висловлювання на адресу Вінісіуса

Олексій Погорелов — 15 травня 2025, 17:28
Фанати іспанського клубу погодилися на ув'язнення за расистські висловлювання на адресу Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
Reuters

П'ятеро осіб, обвинувачених в образі гравця Реала Вінісіуса Жуніора, отримали тюремний термін.

Про це повідомляє todoAlicante.

Під час матчу 30 грудня 2022 року між Вальядолідом та "вершковими" фанати скандували расистські образи на адресу 24-річного бразильця. Вони кричали йому: "с**чий син, мавпа, н**гр, п**дик", коли футболіст був замінений та прямував до лави запасних мадридського клубу.

Згідно з джерелом, в ході судового процесу п'ять фанатів Вальядоліда погодилися на покарання у вигляді одного року позбавлення волі, чотирьох років заборони відвідувати стадіон та штрафів у розмірі від 1 080 до 1 620 євро.

Угода, досягнута між захистом вболівальників Вальядоліда, прокуратурою та представником Вінісіуса, буде офіційно оголошена на слуханні, запланованому на 21 травня, коли суддя оголосить вирок.

Раніше з'явилася інформація, що Реал домовився про трансфер партнера Іллі Забарного по Борнмуту.

Нагадаємо, що головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті розповів про стан здоров'я Андрія Луніна напередодні матчу з Севільєю.

Вальядолід Іспанія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

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