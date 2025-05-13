Циганков вийде в основі Жирони на матч із Вальядолідом

Вінгер збірної України Віктор Циганков потрапив у основний склад Жирони на матч 36 туру іспанської Ла Ліги проти Вальядоліда.

Про це повідомляє пресслужба Жирони, яка опублікувала склад команди Мічена на поєдинок проти головного аутсайдера першості.

Склад Жирони: Гассаніга, Блінд, Хуанпе, Лопес, Мартінес, Артур, Порту, Ромеу, Аспрілья, Циганков, Руїс

Для Циганкова матч проти Вальядоліда буде 30-м у поточному сезоні в усіх турнірах. На рахунку 27-річного українця 2 голи та 4 асисти. Сумарно вінгер провів на полі 1984 хвилини.

Жирона на даний момент посідає 15 місце у Ла Лізі з 38 очками. Вальядолід іде останнім, 20-м, із 16 балами та уже втратив навіть теоретичні шанси зберегти прописку в еліті.

У суботу, 10 травня, Жирона програла Вільярреалу 0:1.