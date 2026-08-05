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Колишній клуб Зінченка цікавиться півзахисником Манчестер Сіті

Софія Кулай — 5 серпня 2026, 09:04
Колишній клуб Зінченка цікавиться півзахисником Манчестер Сіті
Тіджані Рейндерс
instagram.com/tijjanireijnders

Центральний півзахисник Манчестер Сіті та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерс потрапив у сферу інтересів Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Це вже другий англійський клуб, який стежить за 28-річним футболістом. Раніше була інформація про зацікавленість Ньюкасла.

Нагадаємо, що Рейндерс перебрався із Мілана до МанСіті влітку 2025-го, підписавши довгостроковий контракт терміном до 30 червня 2030 року. Портал Transfernarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Однак ще навесні 2026-го з'явилися чутки про можливий відхід нідерландця із англійського гранда через брак ігрової практики. Від моменту переїзду Тіджані провів у футболці "містян" 50 матчів, у яких відзначився 7 голами та 8 асистами. Разом із командою здобув два титули, ставши володарем Кубку країни та Суперкубку англійської ліги.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті націлився на трансфер 26-річного португальського вінгера лондонського Челсі Педру Нету.

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