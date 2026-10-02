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Футбольна асоціація: Рішення щодо Манчестер Сіті має значні наслідки для цілісності гри

Олег Дідух — 2 жовтня 2026, 13:07
Футбольна асоціація: Рішення щодо Манчестер Сіті має значні наслідки для цілісності гри
x.com/FA

Англійська Футбольна асоціація прокоментувала розслідування щодо фінансових махінацій Манчестер Сіті.

Заяву опублікувала пресслужба організації.

"Рішення Незалежної комісії має значні наслідки для цілісності гри. Ми ретельно розглядаємо рішення та його наслідки і вживатимемо заходів там, де це доречно.

Оскільки провадження між Прем'єр-лігою та Футбольним клубом Манчестер Сіті тривають, ми не маємо наміру подальше коментувати на цьому етапі. Однак ми продовжуватимемо пильно стежити за розвитком подій", – сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше незалежна комісія визнала Манчестер Сіті винним у порушенні фінансових правил АПЛ. Клуб заперечує звинувачення та має намір подати апеляцію. Манчестер Сіті загрожують серйозні санкції, включно з пониженням у класі.

Манчестер Сіті

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