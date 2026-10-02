Футбольна асоціація: Рішення щодо Манчестер Сіті має значні наслідки для цілісності гри
Англійська Футбольна асоціація прокоментувала розслідування щодо фінансових махінацій Манчестер Сіті.
Заяву опублікувала пресслужба організації.
"Рішення Незалежної комісії має значні наслідки для цілісності гри. Ми ретельно розглядаємо рішення та його наслідки і вживатимемо заходів там, де це доречно.
Оскільки провадження між Прем'єр-лігою та Футбольним клубом Манчестер Сіті тривають, ми не маємо наміру подальше коментувати на цьому етапі. Однак ми продовжуватимемо пильно стежити за розвитком подій", – сказано в заяві.
Нагадаємо, раніше незалежна комісія визнала Манчестер Сіті винним у порушенні фінансових правил АПЛ. Клуб заперечує звинувачення та має намір подати апеляцію. Манчестер Сіті загрожують серйозні санкції, включно з пониженням у класі.