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Манчестер Сіті оголосив про перехід Рейндерса

Олександр Булава — 11 червня 2025, 12:07
Манчестер Сіті оголосив про перехід Рейндерса
Манчестер Сіті

Манчестер Сіті та Мілан завершили угоду про трансфер центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний гравець підписав контракт до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються. Хавбек зможе зіграти на Клубному чемпіонаті світу, який розпочнеться 14 червня у США.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 70 мільйонів євро включно з бонусами.

"Россонері" придбали Рейндерса влітку 2023 року у АЗ Алкмаара за 20,5 мільйона євро. У минулому сезоні 26-річний хавбек збірної Нідерландів став одним із лідерів Мілана. На його рахунку 15 голів і 5 асистів у 54 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 50 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш вирішив покинути клуб цього літа.

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