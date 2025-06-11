Манчестер Сіті оголосив про перехід Рейндерса

Манчестер Сіті та Мілан завершили угоду про трансфер центрального півзахисника "россонері" та збірної Нідерландів Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний гравець підписав контракт до літа 2030 року. Фінансові деталі не розголошуються. Хавбек зможе зіграти на Клубному чемпіонаті світу, який розпочнеться 14 червня у США.

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 70 мільйонів євро включно з бонусами.

The deal is sealed ✍️🤩 pic.twitter.com/jDC9vsN7C5 — Manchester City (@ManCity) June 11, 2025

"Россонері" придбали Рейндерса влітку 2023 року у АЗ Алкмаара за 20,5 мільйона євро. У минулому сезоні 26-річний хавбек збірної Нідерландів став одним із лідерів Мілана. На його рахунку 15 голів і 5 асистів у 54 матчах за італійський клуб у всіх турнірах.

Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 50 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш вирішив покинути клуб цього літа.