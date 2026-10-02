Тренер збірної Швеції потролив Манчестер Сіті

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер потролив Манчестер Сіті під час своєї пресконференції.

Про це повідомляє Goal.com.

У п'ятницю, 2 жовтня, шведи в 3 турі Ліги націй на виїзді зіграють проти Боснії і Герцеговини. Перед матчем команда зіткнулася із серйозними кадровими проблеми. Саме із цією темою був пов'язаний жарт Поттера про Манчестер Сіті.

"У нас дуже багато кадрових проблем. Стільки ж, скільки звинувачень висунуто проти Манчестер Сіті", – заявив тренер.

What did Graham Potter say about Man City’s charges? 😭 Gyökeres’ reaction finished me 😂 https://t.co/0vrPsu9hfE pic.twitter.com/A6RmRmWFTB — Gooner Chris (@ArsenalN7) October 1, 2026

Після цього англійський фахівець поділився своєю думкою щодо цього скандалу:

"Це не добре для футболу та для АПЛ. Насправді, це сумно", – сказав Поттер.

Нагадаємо, 29 вересня АПЛ визнала Манчестер Сіті винним у фінансових махінаціях у 2009 – 2018 роках. Нещодавно клуб подав апеляцію на рішення АПЛ.