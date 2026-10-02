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Тренер збірної Швеції потролив Манчестер Сіті

Олег Дідух — 2 жовтня 2026, 14:32
Тренер збірної Швеції потролив Манчестер Сіті
Грем Поттер
Getty Images

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер потролив Манчестер Сіті під час своєї пресконференції.

Про це повідомляє Goal.com.

У п'ятницю, 2 жовтня, шведи в 3 турі Ліги націй на виїзді зіграють проти Боснії і Герцеговини. Перед матчем команда зіткнулася із серйозними кадровими проблеми. Саме із цією темою був пов'язаний жарт Поттера про Манчестер Сіті.

"У нас дуже багато кадрових проблем. Стільки ж, скільки звинувачень висунуто проти Манчестер Сіті", – заявив тренер.

Після цього англійський фахівець поділився своєю думкою щодо цього скандалу:

"Це не добре для футболу та для АПЛ. Насправді, це сумно", – сказав Поттер.

Нагадаємо, 29 вересня АПЛ визнала Манчестер Сіті винним у фінансових махінаціях у 2009 – 2018 роках. Нещодавно клуб подав апеляцію на рішення АПЛ.

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Грем Поттер

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