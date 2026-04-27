Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті може вказати "на двері" колишньому півзахиснику Мілана – ЗМІ

Софія Кулай — 27 квітня 2026, 11:13
Центральний півзахисник Манчестер Сіті Тіджані Рейндерс може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує CalcioMercato.

27-річний нідерландський футболіст близький до відходу з англійської команди, де перестав отримувати стабільну ігрову практику.

МанСіті також не стане стримувати силою Рейндерса та вже перебуває у пошуках нового гравця центру поля.

Одразу декілька клубів стежать за ситуацією з Тіджані.

Нагадаємо, що півзахисник виступає за "містян" із літа 2025-го, коли перебрався з італійського Мілана. Відтоді провів у футболці англійського гранда 48 ігор (7 голів та 8 асистів).

Контракт Рейндерса з Манчестер Сіті спливає 30 червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що туринський Ювентус спробує підписати угоду з Бернарду Сілвою, який влітку 2026-го покине клуб із Манчестера, на правах вільного агента.

Останні новини