Єрмаков відповів на питання, чи очікує Олександрію доля Дніпра-1
Георгій Єрмаков
ФК Олександрія
Воротар Олександрії Георгій Єрмаков розповів, що команда не повторить долю СК Дніпро-1, який зникнув з футбольної мапи України після успішних виступів у сезонах-2022/23 (2 місце) та 2023/24.
Його слова передає Український футбол.
"Зникнення точно не буде. Такої долі, як у Дніпра-1, я думаю, що не станеться", – сказав Єрмаков.
Нагадаємо, Єрмаков став рекордсменом команди, перевершивши досягнення Юрія Паньківа за кількістю "сухих" матчів протягом сезону-2024/25.
За підсумками сезону Олександрія з Русланом Ротанем біля керма команди вперше у своїй історії стала срібним призером чемпіонату України.
29 травня Олександрія оголосила про відхід Ротаня з посади головного тренера клубу. Нещодавно він став наставником житомирського Полісся.