Єрмаков відповів на питання, чи очікує Олександрію доля Дніпра-1

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков розповів, що команда не повторить долю СК Дніпро-1, який зникнув з футбольної мапи України після успішних виступів у сезонах-2022/23 (2 місце) та 2023/24.

Його слова передає Український футбол.

" Зникнення точно не буде. Такої долі, як у Дніпра-1, я думаю, що не станеться", – сказав Єрмаков.

Нагадаємо, Єрмаков став рекордсменом команди, перевершивши досягнення Юрія Паньківа за кількістю "сухих" матчів протягом сезону-2024/25.

За підсумками сезону Олександрія з Русланом Ротанем біля керма команди вперше у своїй історії стала срібним призером чемпіонату України.

29 травня Олександрія оголосила про відхід Ротаня з посади головного тренера клубу. Нещодавно він став наставником житомирського Полісся.