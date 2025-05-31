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Єрмаков відповів на питання, чи очікує Олександрію доля Дніпра-1

Микола Дендак — 31 травня 2025, 14:36
Єрмаков відповів на питання, чи очікує Олександрію доля Дніпра-1
Георгій Єрмаков
ФК Олександрія

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков розповів, що команда не повторить долю СК Дніпро-1, який зникнув з футбольної мапи України після успішних виступів у сезонах-2022/23 (2 місце) та 2023/24.

Його слова передає Український футбол.

"Зникнення точно не буде. Такої долі, як у Дніпра-1, я думаю, що не станеться", – сказав Єрмаков.

Нагадаємо, Єрмаков став рекордсменом команди, перевершивши досягнення Юрія Паньківа за кількістю "сухих" матчів протягом сезону-2024/25.

За підсумками сезону Олександрія з Русланом Ротанем біля керма команди вперше у своїй історії стала срібним призером чемпіонату України.

29 травня Олександрія оголосила про відхід Ротаня з посади головного тренера клубу. Нещодавно він став наставником житомирського Полісся.

Олександрія СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ Георгій Єрмаков

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