Дякуємо, містере: Олександрія оголосила про розставання з Ротанем

Срібний призер УПЛ сезону-2024/25 в особі Олександрії залишився без головного тренера - Руслан Ротань залишив клуб.

Про це олександрійці повідомили на своєму сайті.

Угода між клубом та 43-річним фахівцем закінчувалася по завершенню кампанії-2024/25. Незважаючи на переговори про новий контракт, про що говорив сам Ротань, сторони ні про що не домовилися – тренер залишив команду.

"Маючи фундаментальний багаж знань, Руслан Ротань за час перебування в нашій команді не тільки значно виріс як тренер, який зумів вивести клуб на новий рівень, а й заклав фундамент для майбутнього Олександрії. Він втілив у команді сучасний, інтенсивний футбол, об'єднавши молодих і досвідчених гравців. Його філософія базувалася на дисципліні, взаємодії та бажанні перемагати. Його внесок у розвиток клубу є неоціненним! Ми дякуємо тренеру, який написав найуспішнішу сторінку в історії нашого клубу. Бажаємо Руслану Петровичу успіхів у подальшій кар'єрі та нових звершень! Ви назавжди в наших серцях! Спасибі, Містере!", - йдеться в заяві.

Руслан Ротань очолив Олександрію наприкінці 2022 року. За цей час команда під його керівництвом провела 79 матчів, у яких здобула 32 перемоги, 27 разів зіграла внічию і зазнала 20 поразок (різниця забитих і пропущених 99:84).

За підсумками сезону-2024/25 Олександрія з Ротанем біля керма команди вперше у своїй історії стала срібним призером чемпіонату України.

Раніше з'явилася інформація, що Руслан Ротань може продовжити свою тренерську кар'єру в закордонному клубі.