Шахтар розгромив Інгулець, Лівий берег продовжує боротись за місце в УПЛ

У неділю, 18 травня, відбулась низка матчі в межах 29 туру чемпіонату України з футболу.

Донецький Шахтар впевнено переграв Інгулець завдяки дублям Бондаренка та Судакова – єдиний гол у складі господарів поля записав на свій рахунок Роман Волохатий.

Лівий берег мінімально здолав Рух та збільшив свої шанси на збереження місця в УПЛ. Київський клуб випереджає Інгулець на три очки у турнірній таблиці та має всі шанси поборотись за еліту в перехідних матчах.

Олександрія впевнено розібралась із Вересом, але вже точно не стане чемпіоном через нічию київського Динамо з Чорноморцем. Втім, підопічні Ротаня завершують чемпіонат України на історичному другому для себе місці.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

29 тур, 18 травня

Інгулець – Шахтар 1:4 (1:1)

Голи: 0:1 – Бондаренко, 3, 1:1 – Волохатий, 17, 1:2 – Судаков, 67, 1:3 – Судаков, 70, 1:4 – Бондаренко, 90+1

Лівий берег – Рух 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шастал, 15

ЛНЗ – Ворскла 0:0

Олександрія – Верес 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 – Цара, 5, 2:0 – Цара, 21, 3:0 – Ковалець, 36, 3:1 – Гайдучик, 47

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Зазначимо, що у головному матчі ігрового дня Динамо Київ зіграло внічию з Чорноморцем та достроково стало чемпіоном України.