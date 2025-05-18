Шахтар розгромив Інгулець, Лівий берег продовжує боротись за місце в УПЛ
У неділю, 18 травня, відбулась низка матчі в межах 29 туру чемпіонату України з футболу.
Донецький Шахтар впевнено переграв Інгулець завдяки дублям Бондаренка та Судакова – єдиний гол у складі господарів поля записав на свій рахунок Роман Волохатий.
Лівий берег мінімально здолав Рух та збільшив свої шанси на збереження місця в УПЛ. Київський клуб випереджає Інгулець на три очки у турнірній таблиці та має всі шанси поборотись за еліту в перехідних матчах.
Олександрія впевнено розібралась із Вересом, але вже точно не стане чемпіоном через нічию київського Динамо з Чорноморцем. Втім, підопічні Ротаня завершують чемпіонат України на історичному другому для себе місці.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
29 тур, 18 травня
Інгулець – Шахтар 1:4 (1:1)
Голи: 0:1 – Бондаренко, 3, 1:1 – Волохатий, 17, 1:2 – Судаков, 67, 1:3 – Судаков, 70, 1:4 – Бондаренко, 90+1
Лівий берег – Рух 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Шастал, 15
ЛНЗ – Ворскла 0:0
Олександрія – Верес 3:1 (3:0)
Голи: 1:0 – Цара, 5, 2:0 – Цара, 21, 3:0 – Ковалець, 36, 3:1 – Гайдучик, 47
Зазначимо, що у головному матчі ігрового дня Динамо Київ зіграло внічию з Чорноморцем та достроково стало чемпіоном України.