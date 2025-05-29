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Ротань – новий головний тренер Полісся

Олександр Булава — 29 травня 2025, 21:33
Ротань – новий головний тренер Полісся

Житомирське Полісся призначило на посаду головного тренера Руслана Ротаня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

43-річний фахівець підписав контракт на три роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Разом з командою він буде стартувати у кваліфікації Ліги конференцій.

Для Ротаня – це другий клуб у кар'єрі після Олександрії. До цього він тренував молодіжну збірну України з футболу, яку вперше в історії вивів на Олімпійські ігри.

"Полісся вітає Руслана Ротаня з початком нашого спільного шляху. Віримо, що разом ми досягнемо найбільш амбітних цілей, як на внутрішній, так і на міжнародній аренах", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 травня Олександрія оголосила про відхід Ротаня з посади головного тренера клубу. У сезоні-2024/25 він привів команду до срібних нагород чемпіонату України.

Команда Ротаня набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась.

Раніше з'явилася інформація, що Руслан Ротань може продовжити свою тренерську кар'єру в закордонному клубі, однак також існує варіант очолити Полісся.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

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