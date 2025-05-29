Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Єрмаков встановив клубний рекорд Олександрії

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 14:00
Єрмаков встановив клубний рекорд Олександрії
Георгій Єрмаков
ФК Олександрія

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков перевершив досягнення Юрія Паньківа за кількістю "сухих" матчів протягом сезону.

Про це повідомила пресслужба срібного призера УПЛ.

Футболіст 15 поєдинків зміг відстояти "на нуль", чим допоміг Олександрії пробитись до Ліги конференцій та до останнього боротись за перемогу в чемпіонаті.

Попереднім рекордом були 11 матчів Юрія Паньківа у сезоні-2017/18. Тоді Олександрія фінішувала на першому місці "групи вибування".

Загалом за 30 матчів в межах чемпіонату України Єрмаков пропустив 20 м'ячів. Також на рахунку воротаря два матчі у Кубку країни (2 голи).

Зазначимо, що найкращим бомбардиром УПЛ вдруге поспіль став нападник Динамо Владислав Ванат.

Олександрія Юрій Паньків Чемпіонат України, УПЛ Георгій Єрмаков

Георгій Єрмаков

Спортивний директор Олександрії розповів про трансферні перспективи клубу
Визначився найкращий голкіпер за кількістю "сухих" матчів у поточному сезоні УПЛ
УПЛ назвала найкращого голкіпера за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату
Воротар Олександрії перейшов до Маккабі Хайфа
Олімпійська збірна України оголосила офіційну заявку на Олімпіаду-2024

Останні новини