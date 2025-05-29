Єрмаков встановив клубний рекорд Олександрії

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков перевершив досягнення Юрія Паньківа за кількістю "сухих" матчів протягом сезону.

Про це повідомила пресслужба срібного призера УПЛ.

Футболіст 15 поєдинків зміг відстояти "на нуль", чим допоміг Олександрії пробитись до Ліги конференцій та до останнього боротись за перемогу в чемпіонаті.

Попереднім рекордом були 11 матчів Юрія Паньківа у сезоні-2017/18. Тоді Олександрія фінішувала на першому місці "групи вибування".

Загалом за 30 матчів в межах чемпіонату України Єрмаков пропустив 20 м'ячів. Також на рахунку воротаря два матчі у Кубку країни (2 голи).

Зазначимо, що найкращим бомбардиром УПЛ вдруге поспіль став нападник Динамо Владислав Ванат.