Єрмаков: Дебютувати за національну збірну – це моя велика мета

24-річний воротар ФК Харків Георгій Єрмаков оцінив виклик до національної збірної України.

Його слова передає 24 Канал.

"Дебютувати за національну збірну – це моя велика мета і мрія. Але я розумію, що все має прийти у свій час. Моє завдання зараз – на кожному тренуванні показувати максимум і бути готовим. У команді мене прийняли дуже добре. Тут чудова атмосфера, тому адаптуватися було легко. Конкуренція, безумовно, є – у збірній інакше бути не може. Але вона здорова. Зрештою, у всіх нас одна мета – результат збірної України", - сказав голкіпер.

Також Єрмаков оцінив роботу з тренером воротарів - Рустамом Худжамовим.

"З Рустамом працювати цікаво. Мені подобається, що він сам пройшов великий шлях як воротар і добре розуміє нашу позицію не тільки з тренерської точки зору. У нього є свої вимоги та підхід до роботи. У збірній загалом дуже високий рівень тренувань, тому кожна така робота йде тобі на користь", - зазначив Єрмаков.

Нагадаємо, що влітку цього року Єрмаков повернувся до чемпіонату України з ізраїльського Маккабі Хайфа, перейшовши у ФК Харків. Протягом поточного сезону відіграв 8 поєдинків, у яких пропустив 4 голи та 6 разів залишив ворота "сухими".

Попереду у команди Мальдери зустріч проти Угорщини, яка розпочнеться 25 вересня о 21:45 (за київським часом). Також українська збірна зіграє проти Грузії (28 вересня), Північної Ірландії (2 жовтня) та друга зустріч із угорцями (5 жовтня).

Додамо, що у першочерговій заявці синьо-жовтого колективу вже відбулося декілька змін.