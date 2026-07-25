Маккабі анонсував трансфер українського голкіпера в інший клуб

Маккабі Хайфа оголосив про відхід українського голкіпера Георгія Єрмакова.

Про це повідомила пресслужба ізраїльського клубу.

"Досягнуто домовленості щодо трансферу Георгія Єрмакова, і на початку тижня воротар пройде медичне обстеження перед завершенням переходу", – йдеться у повідомленні.

Новий клуб воротаря не розголошується. Водночас раніше ЗМІ писали, що українець перебереться назад в УПЛ, де захищатиме кольори ФК Харків.

Єрмаков в дебютному сезоні у складі Маккабі провів 37 матчів, у яких пропустив 45 голів та 12 разів відстояв на "нуль".

До Маккабі Георгій провів 41 офіційний поєдинок за Олександрію, в яких пропустив 34 м'ячі, ставши найкращим воротарем УПЛ сезону-2024/25.