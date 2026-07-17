ФК Харків підпише найкращого голкіпера УПЛ позаминулого сезону – ЗМІ

ФК Харків близький до підписання українського голкіпера Маккабі Георгія Єрмакова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, клуб з Хайфи розраховує отримати за воротаря компенсацію, яка їх задовольнить.

Єрмаков в дебютному сезоні у складі Маккабі провів 37 матчів, у яких пропустив 45 голів та 12 разів відстояв на "нуль".

Його угода з ізраїльським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює голкіпера збірної України у 2,5 мільйона євро.

В Українській Прем'єр-Лізі за Олександрію воротар дебютував 1 жовтня 2023 року у виїзному матчі проти київського Динамо. У складі "містян" Георгій провів 41 офіційний поєдинок, в яких пропустив 34 м'ячі, ставши найкращим воротарем УПЛ сезону-2024/25.

Раніше повідомлялося, що Харків завершує трансфер захисника Лос-Анджелеса Артема Смолякова.