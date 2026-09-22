Це мрія, 100 відсотків: Єрмаков – про можливість дебютувати за збірну України

24-річний воротар ФК Харків Георгій Єрмаков заявив, що якщо він дебютує за національну збірну України, то це буде здійсненням його мрії.

Його слова передає Sport.ua.

"Це мрія, 100 відсотків. Але навіть приїжджаючи до збірної, кожен футболіст розуміє, що це інший рівень, і тут можна у своїх конкурентів навчитися чомусь новому та продовжувати самовдосконалюватися, щоб ставати ще кращим. Саме з таким настроєм я дивлюся на майбутній збір".

Відповідати на питання про перспективи "синьо-жовтих" у Лізі націй гравець відмовився, оскільки не вважає себе прогнозистом, проте запевнив, що на кожну гру команда виходитиме з бажанням перемогти.

"Я не експерт, щоб робити якісь прогнози. Моє завдання – бути зосередженим, щоб у будь-який момент бути готовим вийти на поле й допомогти збірній. Упевнений в одному: у кожному поєдинку ми гратимемо лише на перемогу".

Нагадаємо, що влітку цього року Єрмаков повернувся до чемпіонату України з ізраїльського Маккабі Хайфа, перейшовши у ФК Харків. Протягом поточного сезону відіграв 8 поєдинків, у яких пропустив 4 голи та 6 разів залишив ворота "сухими".

Напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери включив 24-річного голкіпера до заявки на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.