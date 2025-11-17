Українська правда
Ребров: Коли за нами країна — ми не маємо права грати інакше

Олександр Булава — 17 листопада 2025, 13:56
Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на перемогу над Ісландією (2:0) відборі на чемпіонат світу-2026, яка дозволила "синьо-жовтим" пробитися у плейоф.

Про це фахівець розповів в Instagram.

"Хочу щиро подякувати всім українцям! Перемога — це не просто результат. Це ваша віра, ваші емоції, ваші голоси, які ми відчуваємо незалежно від того, де граємо. Ми завжди говоримо з хлопцями в роздягальні: коли за нами країна — ми не маємо права грати інакше. Дякую журналістам і всім, хто критикував нас чесно і по суті.

Всі разом ми Єдина Україна. Всі разом ми сильніші і готові досягати великих цілей", – розповів Ребров.

Нагадаємо, збірна України обіграла Ісландію та посіла друге місце у своєму квартеті, що дозволило підопічним Сергія Реброва вийти у плейоф європейського відбіркового етапу.

Також Чемпіон пояснив, за яких умов збірна України потрапить у перший кошик під час жеребкування плейоф кваліфікації до ЧС-2026.

