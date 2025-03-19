Ми всі його підтримуємо: Ребров – про допінг Мудрика

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на ситуацію з Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Про це наставник сказав на пресконференції перед матчем України проти Бельгії в Лізі націй.

"Ми всі підтримуємо Михайла, допомагаємо. Це важливий гравець для нашої збірної, молодий футболіст. Я йому бажаю тільки швидшого повернення до футболу. Щодо завтрашньої гри, то ми провели збір, провели між собою товариську зустріч. Ми намагалися спробувати декілька варіантів на цій позиції. Завтра побачите, хто зіграє. Ще раз наголошую, що завтра в нас тільки перший тайм. Дуже важливо буде те, як ми зіграємо в Генку", – розповів Ребров.

Як відомо, у грудні минулого року Михайло здав позитивну допінг-пробу. Наразі футболіст відсторонений від футболу, тому не зможе допомогти національній команді.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Напередодні стало відомо, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.