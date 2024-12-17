Мудрик здав позитивний допінг-тест – ЗМІ

Футболіст Челсі та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією джерела, у пробі "А" 23-річного футболіста виявили заборонену речовину. Цю допінг-пробу в гравця брали ще наприкінці жовтня.

Як зазначає видання ua.football, Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації. Очікується, що найближчими днями буде відкрита проба "B".

Нагадаємо, що Михайло Мудрик пропустив 4 поспіль матчі Челсі. Востаннє до заявки українець входив ще 1 грудня в матчі АПЛ проти Астон Вілли, після чого лондонці заявили, що українець захворів.

Напередодні портал Transfermarkt оновив трансферні вартості гравців Англійської Прем'єр-ліги. Свою ціну дізнався і півзахисник лондонців Мудрик.